Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Rettungshubschrauber landet auf Parkplatz vom real Markt

Bocholt (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:25 Uhr kam es im Stadtgebiet Bocholt im Umfeld der Schaffeldstraße zu einem Unglück bei dem sich eine Person schwere Verletzungen zuzog. Aufgrund der schweren Verletzungen forderte der Rettungswagen der Feuerwehr Bocholt umgehend einen Rettungshubschrauber für den Transport in eine Spezialklinik an.

Der im Anflug befindliche Rettungshubschrauber sollte nach ersten Erkenntnissen im Bereich der Feuer- und Rettungswache landen, daher sperrten die Einsatzkräfte im dortigen Bereich die Dingdener Straße für den fließenden Verkehr. Nachdem der Pilot die Lage beurteilte entschied sich dieser jedoch für eine Landung auf dem Parkplatz vom real Markt. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sicherten einen Bereich des Parkplatzes ab und übergaben den Patienten an den Rettungshubschrauber. Dieser flog den Patienten anschließend in eine Spezialklinik in Richtung Ruhrgebiet.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell