FW Bocholt: Arbeitsreicher Freitag für Feuerwehr und Rettungsdienst

FW Bocholt (ots)

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Bocholt neben mehreren Einsätzen bei Verkehrsunfällen sowie wetterbedingten Sturmeinsätzen zu einer überörtlichen Hilfeleistung zur BAB 31 alarmiert. Hier stellten die ehrenamtlichen Kräfte der Fachgruppe Gefahrguteinsatz zusammen mit der Feuerwehr Borken den ABC-Zug des Kreis Borken. Der zuständigen Feuerwehr Ahaus wurde durch die Gefahrguteinheit Spezialmaterial sowie besonders ausgebildetes Personal für die Bewältigung des Einsatzes zur Verfügung gestellt. Vor Ort kam es zu einem Produktaustritt aus einem LKW. An diesem Einsatz der Bocholter Feuerwehr waren insgesamt 13 Einsatzkräften und drei Einsatzfahrzeugen beteiligt. Nach vier Stunden konnten die Einsatzkräfte den Rückweg antreten. Für weitere Informationen verweisen wir an die Feuerwehr Ahaus. Der Rettungsdienst der Stadt Bocholt war bis zum Nachmittag bereits zwanzig Mal im Einsatz.

