Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Die Feuerwehr Bocholt wurde um 14.56 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Wohngebäude in der Alfred-Flender-Straße gerufen.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bocholt (ots)

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Küche im Erdgeschoß. Die Bewohner konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen und wurden vom Rettungsdienst der Feuerwehr betreut. Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr vor. Die Holzdecke wurde zum Teil geöffnet und mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Ein weiterer Trupp führte Lüftungsmaßnahmen durch. Der Einsatz konnte nach knapp einer Stunde beendet werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 14 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen sowie einem Rettungswagen im Einsatz. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Grundausbildungslehrgang musste nicht mehr eingesetzt werden.

Kurz zuvor ist der Löschzug zu einem Brandmeldealarm in einer Sparkassenfiliale in der Innenstadt und dann zu einem fleischverarbeitenden Betrieb im Industriepark Mussum ausgerückt. In beiden Fällen handelte es sich um einen Fehlalarm.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell