Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Gefahrstoffeinsatz in Schöppingen

Bild-Infos

Download

Bocholt (ots)

Heute Morgen ereignete sich um 07.45 Uhr in einem Futtermittelbetrieb in Schöppingen ein Gefahrstoffeinsatz. In einer Lagerhalle wurde durch einen Gabelstapler ein 1000l-Behältnis, welches in einem Regallager auf der ersten Ebene gelagert wurde, beschädigt. In dem Behältnis befand sich eine hochprozentige, organische Säure. Durch einen Mitarbeiter wurde die Leckage zunächst provisorisch abgedichtet. Aufgrund der vorgefundenen Lage wurden die Feuerwehr Heek und der ABC-Zug des Kreises Borken zur Unterstützung nachalarmiert. Die Feuerwehr Bocholt stellt gemeinsam mit der Feuerwehr Borken den ABC-Zug des Kreis Borken und rückte mit 5 Fahrzeugen, auf denen teilweise Spezialequipment verlastet ist, und 13 Einsatzkräften nach Schöppingen aus. Die Feuerwehren setzten vor Ort insgesamt 5 Trupps unter Chemikalienschutzanzug ein, um die insgesamt 150 l ausgelaufene Säure mit einem Säurebindemittel abzudecken und den verbleibenden Inhalt in einen leeren Behälter umzufüllen. Die Chemikalienschutzanzüge müssen, bevor sie von den Einsatzkräften nach dem Einsatz wieder abgelegt werden, gereinigt werden. Hierzu bauten die Einsatzkräfte einen Bereich zur Dekontamination auf. Ferner brachte die Feuerwehr vorsorglich einen Wasserwerfer und zwei Strahlrohre in Bereitstellung. Zwei leicht verletzte Betriebsangehörige wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, zwei Feuerwehrangehörige verletzten sich bei dem Einsatz leicht. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Insgesamt waren 97 Einsatzkräfte der Feuerwehren Schöppingen und Heek und des ABC-Zugs des Kreises Borken im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell