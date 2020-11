Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Heimrauchmelder verhindert Wohnungsbrand

BocholtBocholt (ots)

Der Löschzug der Feuerwehr Bocholt ist heute um 10:55 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrparteienhaus an der Hohenhorster Straße alarmiert worden. Die betreffende Wohnung wurde durch einen Trupp unter Atemschutzgeräten abgesucht. Eine Person befand sich nicht in der Wohnung. Der Brand konnte noch in der Entstehungsphase bekämpft werden. Anschließend wurde die Wohnung mittels eines Hochleistungslüfters endraucht. Dank der installierten Rauchwarnmelder und der schnellen telefonischen Alarmierung der Feuerwehr konnte ein großer Schaden durch einen Wohnungsbrand verhindert werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

