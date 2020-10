Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Feuerwehr rettet entflohenen Papagei

Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt wurde heute morgen zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen. Ein Zeuge entdeckte in Hemden einen entflohenen Papagei (Ara)in einem Baum in knapp 30 m Höhe. Der Ara wurde seit gestern vermisst. Mit Hilfe einer dem Ara vertrauten Person gelang es der Feuerwehr, den Vogel mit der Drehleiter vom Baum zu holen. Die Besitzer konnten den Vogel anschließend wieder überglücklich in Empfang nehmen.

