FW Bocholt: Wasserrettung

Die Feuerwehr Bocholt wurde gegen 00:17 Uhr zu einem Wasserunfall zum Bocholter Aasee alarmiert. Durch Jugendliche wurde eine durchnässte Person am Uferbereich aufgefunden. Aufgrund einer unklaren Lage suchte die Feuerwehr Bocholt den Aasee nach weiteren Personen ab. Hierzu wurden zwei Feuerwehrmänner mit Wasserrettungsanzügen im Uferbereich und zwei Rettungsboote auf dem Wasser eingesetzt. Gleichzeitig suchte ein Hubschrauber der Polizei aus der Luft mittels einer Wärmebildkamera den Bereich ab. Glücklicherweise befand sich keine weitere Person im Wasser. Die DLRG OG Bocholt war ebenfalls mit zu diesem Einsatz alarmiert und vor Ort. Bei diesem Einsatz wurde erstmalig das am Mittwoch neu in Dienst gestellte Mehrzweckboot der Feuerwehr Bocholt eingesetzt. Zeitgleich gab es einen Paralleleinsatz zu dem die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Bocholt ausgerückt sind.

