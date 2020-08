Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Notfallsanitäterprüfung: Verstärkung für den Rettungsdienst im Kreis Borken

Bocholt

Nach drei Jahren Ausbildung an der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt (FRB) konnten gestern nach einer Woche Prüfung neun Auszubildende ihre Urkunden zu Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter entgegen nehmen. Alle ehemaligen Auszubildenden erreichten im Staatsexamen teils sehr gute Ergebnisse in den schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfungen. Die Ausbildungszeit war geprägt von hohen theoretischen Anteilen, gepaart mit diversen Klinikpraktika in den unterschiedlichen Fachabteilungen der Krankenhäuser, sowie den praktischen Erfahrungen auf dem Rettungswagen und Krankenwagen. Die neuen Kolleginnen und Kollegen aus den Städten Ahaus, Bocholt, Borken, Gronau, Reken, sowie vom DRK Kreisverband Borken werden alle von ihren Arbeitgebern übernommen und verstärken somit den Rettungsdienst im Kreis Borken. In einer kleinen Feierstunde überreichten die Dezernentin für Ordnung und Sicherheit beim Kreis Borken Dr. Elisabeth Schwenzow und der ärztliche Leiter der FRB Hanjo Groetschel die Urkunden. In einer kleinen Ansprache beglückwünschte Dr. Schwenzow die Prüflinge und betonte die Wichtigkeit der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie für den Kreis Borken. Der Leiter der Feuerwehr Bocholt Thomas Deckers freut sich nun auf Verstärkung von drei Notfallsanitäterinnen und einen Notfallsanitäter. Folgende Bocholter/Innen haben die Prüfung erfolgreich bestanden: Marie Bertram, Frederik Diegnath, Stephanie Hünting und Celine Goedecke.

