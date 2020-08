Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: +++ Arbeitsintensiver Freitag für die Feuerwehr Bocholt +++

Bild-Infos

Download

FW Bocholt (ots)

In der Zeit von Freitagmorgen 08:00 Uhr bis Samstagmorgen 08:00 Uhr wurden durch die Feuerwehr Bocholt insgesamt 53 Einsätze abgearbeitet. In 46 Fällen wurde die Hilfe des Rettungsdienstes benötigt. Die Besatzung der Feuerwehr rückte zu 7 Einsätzen aus. Darunter waren 3 Brandeinsätze und 4 Technische Hilfeleistungen. Die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr waren unteranderem in einem mehrstündigen Einsatz zur Unterstützung bei einem Großbrand in Isselburg. Derzeit sind die Einsatzkräfte damit beschäftigt die Reinigungs- u. Aufräumarbeiten zur Wiederherstellung der kompletten Einsatzbereitschaft durchzuführen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bocholt

Dirk Arping

Telefon: +0049 2871 2103 140

E-Mail: dirk.arping@mail.bocholt.de

https://www.bocholt.de/rathaus/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell