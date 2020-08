Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

FW Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt wurde heute zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen alarmiert. An der Einsatzstelle waren zwei PKWs in einem Kreuzungsbereich kollidiert. Es wurden 5 Patienten rettungsdienstlich versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zwei Personen mussten mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. An der Einsatzstelle wurden zwei Löschfahrzeuge, ein Rüstwagen, ein Führungsfahrzeug, drei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. An dem Einsatz waren insgesamt 10 Personen des Rettungsdienstes und 26 Personen der Feuerwehr eingesetzt. Darunter befand sich auch ein Löschfahrzeug der Brandweer Dinxperlo.

