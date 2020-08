Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: FW Bocholt: Torsten Dekker ist neuer Stadtkinderfeuerwehrwart

Bild-Infos

Download

Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt hat am 15.09.2017 die erste Kinderfeuerwehr im Kreis Borken gegründet. Erster Stadtkinderfeuerwehrwart war seitdem Florian Enkrott von der Feuerwehr Bocholt, der dieses Amt nun aus beruflichen Gründen aufgeben muss. Heute wurde Florian Enkrott vom Leiter der Feuerwehr Bocholt Thomas Deckers aus dieser Funktion verabschiedet. Deckers bedankte sich bei Florian Enkrott ausdrücklich für die erfolgreiche Aufbauarbeit der Kinderfeuerwehr. "Ich freue mich, dass Du dem Team dennoch grundsätzlich weiter zur Verfügung stehst und zudem beim Verband der Feuerwehren NRW die Arbeit der Kinderfeuerwehr unterstützen wirst" sagte Deckers in seiner Dankesrede. Anschließend ernannte er Torsten Dekker, der bisher gemeinsam mit Dieter Renzel als Stellvertreter tätig war, zum neuen Stadtkinderfeuerwehrwart. Torsten Dekker ist hauptamtlicher Mitarbeiter der Feuer- und Rettungswache und ebenfalls Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. "Er bringt viel Erfahrung aus der Brandschutzerziehung mit und hat die Kinderfeuerwehr von Anfang an mit aufgebaut. Somit ist ein nahtloser Übergang der Funktion des Stadtkinderfeuerwehrwarts gewährleistet" berichtet Deckers. Dieter Renzel wird weiterhin als Stellvertreter die Kinderfeuerwehr leiten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bocholt

Leiter der Feuerwehr

Thomas Deckers

Telefon: 02871 2103-100

Fax: 02871 2103-555

E-Mail: thomas.deckers@mail.bocholt.de

https://www.bocholt.de/rathaus/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell