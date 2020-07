Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Amtshilfe für das Ordnungsamt.

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Bocholt in einem Amtshilfeeinsatz für das Ordnungsamt der Stadt Bocholt.

Das Ordnungsamt forderte die Feuerwehr an um Frischwasser in ein Gewässer an der Münsterstraße Ecke Heutingsweg einzubringen. Das dortige Gewässer drohte aufgrund der geringen Niederschlagsmengen der letzten Tage umzukippen. Zwei Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr führen aktuell über einen Wasserwerfer mehrere tausend Liter Frischwasser dem Gewässer zu, um den Sauerstoffgehalt anzuheben und somit eine Gefahr für die dort lebenden Fische zu beseitigen.

