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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260807.2 Preetz: - Korrektur Todeszeitpunkt Korrektur zu 260807.1

Preetz (ots)

Die in der vorherigen Pressemeldung gemachte Aussage, dass der Todeszeitpunkt "weit vor Mitternacht" liegen dürfte, muss korrigiert werden. Sicher ist, dass das Kind mehrere Stunden tot war, bevor die Leiche geborgen wurde.

Auch die Formulierung, dass das Kind "nach jetzigem Erkenntnisstand [...] unmittelbar nach seinem Verschwinden in den Pool gefallen und [...] bei Beginn der polizeilichen Suchmaßnahmen bereits ertrunken" war, kann nach derzeitigem Stand der rechtsmedizinischen Untersuchung nicht bestätigt werden. Der Todeszeitpunkt steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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