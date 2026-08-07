Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260807.1 Preetz: - Identität den vermissten Kindes bestätigt - Folgemeldung zu 260805.1, 260806.1 und 260806.2

Preetz (ots)

Bei dem gestern um 9.30 Uhr aufgefundenen verstorbenen Kleinkind handelt es sich um die am Mittwoch als vermisst gemeldete Bella S. aus Preetz. Das Kind wurde aus einem auf dem elterlichen Grundstück befindlichen Pool geborgen.

Nach dem vorläufigen Sektionsergebnis ist das Kind an einem Ertrinkungstod verstorben. Anhaltspunkte für eine Gewalttat wurden nicht festgestellt. Der Todeszeitpunkt dürfte weit vor Mitternacht liegen. Eine konkrete zeitliche Eingrenzung ist nicht möglich.

Am Mittwoch um ca.14.00 Uhr durchsuchten Einsatzkräfte erstmals die Wohnung und das Grundstück der Wohnanschrift des Kindes. Entgegen vorheriger Angaben wurde der Pool auf dem Grundstück zu dieser Zeit nicht durchsucht. Es fand lediglich eine oberflächliche Sichtprüfung statt. Wie es zu dieser Fehlinformation gekommen ist, ist Gegenstand weiterer interner Befassungen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Intern wird nachbereitet, warum der Pool zu diesem Zeitpunkt nicht durchsucht wurde.

Die Suchmaßnahmen im Umfeld der Wohnanschrift wurden im Lauf des Einsatzes intensiviert und führten nicht zum Auffinden des Mädchens. Gegen Mitternacht wurden nochmals das Wohnhaus und der Garten durchsucht, wobei der Pool erstmals eingehender abgesucht wurde.

Warum die Absuche des Pools nicht zum Auffinden des Kindes geführt hat, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Auch dieser Umstand wird intern nachbereitet. Nach jetzigem Erkenntnisstand ist das Kind unmittelbar nach seinem Verschwinden in den Pool gefallen und war bei Beginn der polizeilichen Suchmaßnahmen bereits ertrunken.

Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden. Die Kriminalpolizei Plön leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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