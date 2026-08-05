PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260805.1 Preetz: 3-Jährige aus Preetz vermisst

POL-KI: 260805.1 Preetz: 3-Jährige aus Preetz vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Preetz (ots)

Seit heute 12:30 Uhr wird die 3 Jahre alte Bella S. aus Preetz vermisst.

Zuletzt wurde das Mädchen an ihrer Wohnanschrift in Preetz gesehen, die sie mit einem unbekannten Ziel verlassen hat. Sie ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Bella S ist schlank und hat schwarze Haare, trägt einen nach oben gebundenen Zopf. Bekleidet ist sie mit einem schwarzen Oberteil mit Schleifen, beigefarbener Hose mit Schleifen und pinkfarbenen Crocs.

Die Suchmaßnahmen dauern derzeit an, haben jedoch noch nicht zu ihrem Antreffen geführt. Wir bitten Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Personen, die das Mädchen gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 15:53

    POL-KI: 260803.1 Kiel: Versammlungen vor zwei Schiffsbauunternehmen

    Kiel (ots) - Am Montagmorgen gegen 04.15 Uhr versammelten sich in den Zufahrten zu den Firmengeländen von zwei Kieler Schiffsbauunternehmen insgesamt 16 Personen. Die Zufahrten waren für den Fahrzeugverkehr nicht passierbar. Mehrere Streifenwagenbesatzungen befanden sich im Einsatz. Heute um 04:15 Uhr meldete der Sicherheitsdienst der Schiffsbaufirmen TKMS und German ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 12:57

    POL-KI: 260729.1: Kiel: Zeugenaufruf nach Raubtaten im Kieler Osten

    Kiel (ots) - Sowohl am Sonntag, den 26.07.2026, als auch am Montag, den 27.07.2026, kam es im Kieler Osten zu drei Raubtaten, wobei die unbekannten Täter alle drei Geschädigten verletzten. Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr seien zwei unbekannte Männer dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren