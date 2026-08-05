Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260805.1 Preetz: 3-Jährige aus Preetz vermisst

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Preetz (ots)

Seit heute 12:30 Uhr wird die 3 Jahre alte Bella S. aus Preetz vermisst.

Zuletzt wurde das Mädchen an ihrer Wohnanschrift in Preetz gesehen, die sie mit einem unbekannten Ziel verlassen hat. Sie ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Bella S ist schlank und hat schwarze Haare, trägt einen nach oben gebundenen Zopf. Bekleidet ist sie mit einem schwarzen Oberteil mit Schleifen, beigefarbener Hose mit Schleifen und pinkfarbenen Crocs.

Die Suchmaßnahmen dauern derzeit an, haben jedoch noch nicht zu ihrem Antreffen geführt. Wir bitten Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Personen, die das Mädchen gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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