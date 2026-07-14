Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260714.4 Kiel: DNA-Reihenuntersuchung in Mettenhof im Zusammenhang mit einem versuchten Mord- Folgemeldung zu 260714.1

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Seit heute Morgen ab 6 Uhr vollstreckten Einsatzkräfte der Bezirkskriminalinspektion Kiel mit Unterstützung der Bereitschaftspolizeiabteilung aus Eutin den richterlichen Beschluss zur Durchführung einer DNA-Reihenuntersuchung, nachdem es in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni gegen 0:45 Uhr aus einem Wohnhaus heraus zu einem Pflastersteinwurf auf einen Streifenwagen kam.

Der Stein durchschlug die Frontscheine und traf die auf dem Beifahrersitz befindliche 25-jährige Polizeibeamtin an der Hand und am Sprunggelenk. Ihr 59-jähriger Kollege blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Kiel bewertet den Steinwurf als versuchtes Tötungsdelikt. An dem sichergestellten Pflasterstein konnten DNA-Spuren sichergestellt werden.

Betroffene der heutigen DNA-Reihenuntersuchung waren alle Personen, die in dem Mehrfamilienhaus am Kurt-Schumacher-Platz 1 amtlich gemeldet oder tatsächlich wohnhaft sind und die zum Tatzeitpunkt das 14. Lebensjahr vollendet haben. Die Abgabe der DNA erfolgte auf freiwilliger Basis und ist auch nur für dieses Verfahren vorgesehen. Nach erfolgtem Abgleich werden die Proben vernichtet.

Nach vorläufigem Stand willigten mehr als 80 Prozent der im Wohnhaus angetroffenen Personen einer DNA-Entnahme ein. Darüber hinaus begrüßten viele die Maßnahme. Ein besonderer Dank geht an alle Personen, die dem Aufruf zur Abgabe einer Speichelprobe gefolgt sind und somit ihren Beitrag zur Aufklärung ebenso geleistet haben wie die zahlreichen Hinweisgeber.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

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