Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260714.2 Plön: Zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen bei Kontrolle in Schönberg

Plön (ots)

Beamtinnen und Beamte des Polizeibezirksrevier Kiel kontrollierten am 12.07.2026 die Geschwindigkeit von über 1500 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern auf der Bundesstraße 502 in Schönberg. Sie stellten eine Vielzahl von Überschreitungen fest.

Zwischen 15:40 Uhr und 19:35 Uhr maßen die Polizeibeamtinnen und -beamten in beiden Fahrtrichtungen die Geschwindigkeit. Zulässig an der Einsatzstelle ist eine Geschwindigkeit von 70 km/h. In dieser 70er-Zone befindet sich dazu ein ausgewiesener Fußgängerüberweg als Querung der B502, durch welchen die Ortschaft Schönberg mit dem Strand verbunden ist. Gerade in den Sommermonaten ist hier ein erhöhtes Radfahrer- und Fußgängeraufkommen wahrnehmbar.

Die Polizeikräfte stellten 217 Überschreitungen fest. In 47 Fällen kam es zu einer Bußgeldanzeigen und es wurden 3 Fahrverbote ausgesprochen. Die Fahrverbote betrafen allesamt Kräder. Ein Motorradfahrer wurde mit einer Geschwindigkeit von 142 km/h auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Wisch eingemessen. Der Mann muss nun mit einer hohen Geldstrafe, einem Fahrverbot und Punkten rechnen.

Gemessen wurde der Motorradfahrer mit der Geschwindigkeitsmessanlage ES8, welche eine beweiskräftige Messungen auch von Motorrädern zulässt, da Fotos das Kennzeichen von hinten dokumentieren.

Ricarda Blucha, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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