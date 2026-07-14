Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260714.1 Kiel: DNA-Reihenuntersuchung in Mettenhof im Zusammenhang mit einem versuchten Mord

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni kam es gegen 0:45 Uhr aus einem Wohnhaus heraus zu einem Pflastersteinwurf auf einen Streifenwagen. Der Stein durchschlug die Frontscheine. Der Stein traf die auf dem Beifahrersitz befindliche 25-jährige Polizeibeamtin an der Hand und am Sprunggelenk. Sie ist nicht mehr dienstfähig. Ihr 59-jähriger Kollege blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Kiel bewertet den Steinwurf als versuchtes Tötungsdelikt.

An dem sichergestellten Pflasterstein konnten DNA-Spuren sichergestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel ordnete das Amtsgericht Kiel daher die Durchführung einer DNA-Reihenuntersuchung an. Betroffen sind alle Personen, die in dem Mehrfamilienhaus am Kurt-Schumacher-Platz 1 amtlich gemeldet oder tatsächlich wohnhaft sind und die zum Tatzeitpunkt das 14. Lebensjahr vollendet haben.

Seit heute Morgen um 6 Uhr vollstrecken die Einsatzkräfte der Bezirkskriminalinspektion Kiel mit Unterstützung der Bereitschaftspolizeiabteilung aus Eutin den richterlichen Beschluss. Die Maßnahmen finden in dem 25-geschossigen Gebäude statt, in dem mehr als 250 Personen wohnen.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel steht für Medienanfragen vor Ort am Kurt-Schumacher-Platz sowie unter den bekannten Rufnummern zur Verfügung.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

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