Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260710.6 Kiel: Achtung Erntezeit! Die Polizei warnt

Kiel (ots)

Die Gerstenernte in Schleswig-Holstein hat begonnen und mit dieser steigt auch die Gefahr von Unfällen unter Beteiligung von Landmaschinen.

Während der Erntezeit sind auf den Straßen nicht nur tagsüber sondern auch in der Dämmerungs- und Nachtzeit vermehrt Traktoren und landwirtschaftliche Gespanne unterwegs. Vor allem in Kreuzungsbereichen oder schlecht einsehbaren Ein- und Ausfahrten können große Gespanne für andere Verkehrsteilnehmer schwer einzuschätzen sein. Auch Überholmanöver können zu brenzligen Situationen führen.

Außerdem besteht eine Gefahr für Fahrzeugführer auch dann, wenn Ladung von einem Gespann auf die Straße fällt und diese verschmutzt. Insbesondere bei Nässe führt dies zu der sogenannten "Bauernglätte", die für Verkehrsteilnehmer tückisch sein kann.

Gerade in ländlichen Gebieten, in denen viele derartiger Fahrzeuge unterwegs sind, sollten Autofahrer vorsichtig sein und ihr Fahrverhalten an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Die Polizei rät, besonders umsichtig zu fahren. Wichtig ist es, die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen und vorausschauend zu fahren.

Die Polizei wünscht eine gute und sichere Fahrt!

Rebecca Hartwigsen, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell