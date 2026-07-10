Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260710.5 Kiel: Brandserie im Stadtteil Wellingdorf - Tatverdächtiger in Haft - Folgemeldung zu 260428.3

Kiel (ots)

Zwischen Ende Januar und Mai 2026 kam es im Stadtteil Wellingdorf zu mehreren Brandgeschehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizeidirektion Kiel stufte den Stadtteil in den Abendstunden und zur Nachtzeit als Kontrollbereich ein. Einsatzkräfte nahmen Anfang Juni einen Tatverdächtigen fest. Dieser befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Branddelikte gehören zu den gemeingefährlichen Straftaten, die oftmals nicht nur erhebliche Sachschäden verursachen, sondern auch eine große Gefahr für Leib und Leben einer unbestimmten Anzahl von Menschen darstellen können.

Bereits Anfang des Jahres kam es im Stadtteil Wellingdorf zu einer feststellbaren Häufung von zunächst kleineren Bränden im Bereich der Straßen Wehdenweg, Schönberger Straße und Gabelsbergerstraße. Die Polizeidirektion Kiel reagierte frühzeitig mit einer Intensivierung der Streifentätigkeit in dem betroffenen Bereich sowie einer Sensibilisierung aller Einsatzkräfte.

Nachdem anfänglich überwiegend Mülltonnen und in Baustellenbereichen gelagerte Materialien brannten, entstand Ende April 2026 erstmals Gebäudeschaden. Die Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/6264520

Bei einem weiteren Schadenfeuer am Freitag, den 15. Mai 2026, gegen 04:30 Uhr, brannte im Wehdenweg ein Bagger vollständig aus. Das Fahrzeug war im Bereich einer Baustelle in Höhe der Zufahrt zur Bundesstraße 502 abgestellt und aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.

Mit Wirkung vom 13. Mai 2026 hat die Polizeidirektion Kiel im Stadtteil Wellingdorf die Befugnisse der Einsatzkräfte für die Durchführung von Personenkontrollen in der Zeit zwischen 17 und 6 Uhr erhöht. Gemäß § 181 (1) Satz 2 Nr. 1 LVwG können die Beamtinnen und Beamten die Identitäten von Personen feststellen sowie die Personen selbst und ihre mitgeführten Sachen durchsuchen. Auch die Aussprache eines Platzverweises oder die Ingewahrsamnahme wären möglich. Die Kontrollen finden am Lagebild orientiert bei den durch ihr Verhalten auffälligen Personen statt.

Aus polizeilicher Sicht hat sich die Einrichtung von Kontrollbereichen bewährt, um früh, konsequent und proaktiv polizeiliche Maßnahmen durchführen und somit örtlich eng begrenzten Kriminalitäts- oder Gefahrenlagen wirksam begegnen zu können.

Am 02. Juni 2026 gegen 4:30 Uhr brannte im Kreuzungsbereich Kaistraße / Stresemannplatz eine Baustellenbarke. Die Flammen drohten auf ein angrenzendes eingenetztes Baugerüst überzugreifen. Das Feuer konnte durch die hinzugezogene Feuerwehr gelöscht werden. Im Nahbereich nahmen Polizeikräfte einen 18-jährigen Mann fest. Polizeibeamte führten den Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vor. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der 18-Jährige kam in eine Jugendanstalt.

Er stand bereits im Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler, da er im Stadtteil Wellingdorf bereits zuvor in einer Gruppe von jungen Erwachsenen und Jugendlichen bei einer Brandstiftung im örtlichen und zeitlichen Zusammenhang angetroffen wurde

Durch die Intensivierung der polizeilichen Präsenz und nach Festnahme des 18-Jährigen verzeichnete die Kieler Polizei keine weiteren Taten. Die erhöhte Bestreifung der genannten Gebiete wurde seit dem 9. Juni 2026 auf das Normalmaß zurückgesetzt. Die Einstufung des Stadtteils Wellingdorf als Kontrollbereich ist beendet.

In allen Fällen ermittelt das zuständige Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel wegen des Verdachts der Brandstiftung und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

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