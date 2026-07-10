Kiel (ots) - Am Mittwochabend, den 08.07.2026, kam es in der Elisabethstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Im Verlauf der zunächst verbalen Streitigkeit sammelten sich immer mehr Personen auf der Straße und teilten sich in zwei Lager. Um eine weitere Eskalation zu unterbinden ...

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