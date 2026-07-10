POL-KI: 260710.4 Kiel: Störung der Telefonanlage des 1. und 2. Polizeireviers Kiel behoben
Reviere wieder erreichbar - Folgemeldung zu 260709.2
Kiel (ots)
Die Polizeireviere sind wieder uneingeschränkt erreichbar. Die Störung ist behoben.
Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel
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