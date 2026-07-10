Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260710.3 Kiel: Größere Menschenansammlung in der Elisabethstraße nach Körperverletzung zwischen mehreren Personen

Kiel (ots)

Am Mittwochabend, den 08.07.2026, kam es in der Elisabethstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Im Verlauf der zunächst verbalen Streitigkeit sammelten sich immer mehr Personen auf der Straße und teilten sich in zwei Lager. Um eine weitere Eskalation zu unterbinden erschienen am Einsatzort diverse Streifenwagenbesatzungen aus dem Kieler Stadtbereich.

Am Mittwoch kam es um 20:50 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 43-jährigen Frau, einem 40-jährigen Mann und seiner 19-jährigen bulgarischen Begleiterin. Im Zuge der Streitigkeiten begannen die Beteiligten sich gegenseitig körperlich anzugehen und zu beleidigen. Immer mehr Personen bemerkten die Situation und solidarisierten sich zum Teil mit einer der Parteien. Auch Schaulustige stießen hinzu, sodass sich letztlich bis zu 200 Personen im Bereich der Elisabethstraße ansammelten.

Die alarmierten Polizeibeamtinnen und -beamten verschiedener Kieler Reviere trafen nach Alarmierung zeitnah vor Ort ein und konnten die Situation unter Androhung polizeilicher Einsatzmittel unter Kontrolle bringen und die Auseinandersetzung beenden. Die Beteiligten teilten sich im Anschluss in Kleingruppen auf und entfernten sich vom Einsatzort.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Landfriedensbruch ein.

Rebecca Hartwigsen

Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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