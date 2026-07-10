Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260710.2 Kiel: Jugendschutzkontrollen in Kiel: Messer sichergestellt und mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Kiel (ots)

Gemeinsame Jugendschutzkontrollen der Landes- und Bundespolizei haben gestern im Bereich des Kieler Hauptbahnhofs sowie in Kiel-Gaarden zu mehreren polizeilichen Maßnahmen geführt. Neben der Sicherstellung zweier Messer in der Waffenverbotszone nahmen die Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Drogendealer fest.

Zwischen 17:15 Uhr und 22:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Ermittlungsgruppe Jugend der Bezirkskriminalinspektion Kiel, des Brennpunktdienstes des 2. Polizeireviers sowie der Bundespolizei rund 55 Personen. Im Fokus standen insbesondere Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene, die sich augenscheinlich im Umfeld der Jugendlichen aufhielten.

Im Bereich des Hauptbahnhofs stellten die Einsatzkräfte in der Waffenverbotszone zwei Messer sicher. Darüber hinaus wurden bei mehreren Jugendlichen Zigaretten und Vapes zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Während der Kontrollen in Kiel-Gaarden geriet zudem ein bereits polizeibekannter Heranwachsender ins Visier der Einsatzkräfte. Bei der Kontrolle des 18-jährigen Deutschen fanden die Beamtinnen und Beamten mehrere verkaufsfertig abgepackte Konsumeinheiten Cannabis sowie Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe in szenetypischer Stückelung.

Eine anschließend durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden von weiteren rund 900 Gramm Cannabis. Gegen den Jugendlichen leiteten die Einsatzkräfte ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Die gemeinsamen Jugendschutzkontrollen verliefen insgesamt ruhig und wurden von vielen Passantinnen und Passanten positiv aufgenommen.

Die Polizei wird auch künftig gemeinsam mit ihren Sicherheitspartnern Präsenz zeigen und Jugendschutzkontrollen durchführen. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zu schützen, Straftaten frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl in den betroffenen Bereichen weiter zu stärken.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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