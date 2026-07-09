Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260709.2 Kiel: Aktuelle Störung der Telefonanlage des. 1. und 2. Polizeireviers Kiel

Kiel (ots)

Derzeit sind aufgrund einer technischen Störung das 1. und 2. Polizeirevier telefonisch nicht erreichbar.

Der Polizeiruf 110 und alle anderen Dienststellen sind nicht von der Störung betroffen und nach wie vor uneingeschränkt erreichbar. An der Behebung des Problems wird gearbeitet. Wir informieren, sobald die Störung behoben ist.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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