Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260708.1 Kiel: Fund eines Leichnams am 30. Juni 2026 nach Badeunfall - Rechtsmedizinische Untersuchung abgeschlossen

Kiel (ots)

Am Dienstag, den 30. Juni 2026, führten Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei mit Unterstützung weiterer Kräfte der Bereitschaftspolizeiabteilung aus Eutin und Helferinnen und Helfern der DLRG erneute Suchmaßnahmen im Bereich der Innenförde nach dem seit Sonntag vermissten 24-jährigen Mann durch.

Dieser war am 28. Juni, gegen 02 Uhr am Badesteg Bellevue in die Förde gegangen und anschließend nicht zurückgekehrt. Vor Ort befindliche Bekannte des Mannes hatten diesem Umstand bemerkt und den Notruf gewählt. Daraufhin erfolgten umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich der Innenförde. Diese Maßnahmen führten bis 03:30 Uhr nicht zum Auffinden des 24-Jährigen.

Am Dienstagvormittag, 30. Juni 2026, erfolgten erneute Suchmaßnahmen im Bereich der Innenförde. Dabei bargen Einsatzkräfte am späten Vormittag im Bereich des Badesteges Bellevue eine tote Person aus der Kieler Förde. Erste Ermittlungsergebnisse deuteten bereits zu diesem Zeitpunkt darauf hin, dass es sich bei der gefundenen Person um den 24-jährigen Mann handeln dürfte.

Anfang Juli erfolgte die rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams. Die Untersuchung bestätigte die bisherigen Erkenntnisse. Demnach kam der Mann durch Ertrinken zu Tode. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen konnte bestätigt werden, dass es sich um den vermissten 24-jährigen Mann handelt.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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