POL-KI: 260707.2 Schönkirchen: Störung der Telefonanlage der Polizeistation Schönkirchen behoben - Folgemeldung zu 260706.1
Schönkirchen (ots)
Die Polizeistation Schönkirchen ist wieder uneingeschränkt erreichbar. Die Störung ist behoben.
Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel
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