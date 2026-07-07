POL-KI: 260707.1 Kiel / Kreis Plön: Sarah Lampe ist neue Leiterin des Führungsstabes der Polizeidirektion Kiel

Polizeidirektion Kiel

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Kreis Plön: Sarah Lampe ist neue Leiterin des Führungsstabes der Polizeidirektion Kiel

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Kiel / Kreis Plön (ots)

Seit dem 1. Juli 2026 ist Sarah Lampe neue Stabsleiterin in der Polizeidirektion Kiel. Sie folgt auf Jochen Drews, der als Vertreter der Landespolizeidirektorin Dr. Maren Freyher eine neue Aufgabe übernommen hat.

Die 44-Jährige begann ihre Laufbahn bei der Landespolizei im Jahr 2002. Schon früh entschied sie sich für den kriminalpolizeilichen Bereich und sammelte dort umfangreiche Erfahrungen. Nach mehreren Jahren im Landeskriminalamt absolvierte sie 2015 erfolgreich ihr Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei.

Es folgten verantwortungsvolle Führungsaufgaben - zunächst als Leiterin der Kriminalpolizeistellen Pinneberg und Bad Segeberg, anschließend 4,5 Jahre im Landespolizeiamt. Seitdem führte ihr beruflicher Weg sie über die Leitung der Fachinspektion für Aus- und Fortbildung bis zur Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein, deren Leitung sie seit August 2025 kommissarisch innehatte.

Mit ihrer vielfältigen Erfahrung aus Kriminalpolizei, Aus- und Fortbildung sowie unterschiedlichen Führungsverwendungen bringt Sarah Lampe beste Voraussetzungen für ihre neue Aufgabe mit.

"Die Übernahme der Leitung des Führungsstabes in der Polizeidirektion erfüllt mich mit großer Freude. Diese Aufgabe war für mich ein bedeutendes Ziel, das ich mit großem Respekt und viel Motivation angehe. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem engagierten Team Verantwortung zu übernehmen, Bewährtes fortzuführen und neue Impulse zu setzen", so die Polizeidirektorin Sarah Lampe.

Für Rückfragen steht die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel zur Verfügung.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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