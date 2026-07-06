POL-KI: 260706.1 Kreis Plön: Aktuelle Störung der Telefonanlage der Polizeistation Schönkirchen
Schönkirchen (ots)
Derzeit ist aufgrund einer technischen Störung die Polizeistation Schönkirchen nicht telefonisch erreichbar. Der Polizeiruf 110 und alle anderen Dienststellen sind nicht von der Störung betroffen und nach wie vor uneingeschränkt erreichbar. An der Behebung des Problems wird gearbeitet. Wir informieren, sobald die Störung behoben ist.
Rebecca Hartwigsen
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