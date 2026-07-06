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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260706.1 Kreis Plön: Aktuelle Störung der Telefonanlage der Polizeistation Schönkirchen

Schönkirchen (ots)

Derzeit ist aufgrund einer technischen Störung die Polizeistation Schönkirchen nicht telefonisch erreichbar. Der Polizeiruf 110 und alle anderen Dienststellen sind nicht von der Störung betroffen und nach wie vor uneingeschränkt erreichbar. An der Behebung des Problems wird gearbeitet. Wir informieren, sobald die Störung behoben ist.

Rebecca Hartwigsen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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