POL-KI: 260706.1 Kreis Plön: Aktuelle Störung der Telefonanlage der Polizeistation Schönkirchen

Kiel (ots) - Gestern Abend kam es auf dem Wellseedamm zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei verletzten sich zwei Fahrzeugführende. Ein Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Der Unfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag, gegen 18:00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 34-jährige Fahrer eines Kleintransporters den ...

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