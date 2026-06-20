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POL-KI: 260620.1 Kiel: 16-Jährige aus Kiel vermisst

POL-KI: 260620.1 Kiel: 16-Jährige aus Kiel vermisst
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Kiel (ots)

Seit heute Vormittag wird die 16-jährige Sarah-Michelle R. vermisst. Zuletzt wurde die Jugendliche an ihrer Wohnanschrift in Kiel gesehen.

Sie ist auf medizinische Hilfe angewiesen. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Sarah-Michelle R. ist 160 cm groß, hat eine schlanke Figur und trägt schulterlanges blondes Haar mit rot gefärbten Spitzen. Sie hat blaue Augen und war komplett schwarz bekleidet, mit Hoodie, Jeans und Turnschuhen und Cap.

Möglicherweise führt sie einen E-Scooter mit sich und hält sich im Kieler Stadtgebiet auf.

Personen, die Sarah-Michelle R. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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