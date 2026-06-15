Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260615.1 Kreis Plön: Verkehrsunfall in Schwentinental - Flüchtende Unfallbeteiligte durch Polizeikräfte in ihrer Freizeit festgesetzt

Kreis Plön (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Preetzer Straße in Schwentinental zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallbeteiligte versuchte zu flüchten, konnte jedoch durch eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten, die sich in ihrer Freizeit befanden, festgesetzt werden. Bei der Frau konnte Alkoholgeruch festgestellt werden.

Am Samstag, den 13.06.2026, gegen 23:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Preetzer Straße in Schwentinental. Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte eine 38 Jahre alte Fahrzeugführerin mit ihrem Opel zunächst ein parkendes Fahrzeug und fuhr dann einem weiteren PKW auf. Als sie mit ihrem Auto zum Stehen gekommen sei, sei sie sodann zu Fuß geflüchtet. Ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin, die in ihrer Freizeit auf den Unfall aufmerksam wurden, versetzten sich umgehend in den Dienst. Sie folgten der Flüchtigen, konnten diese einholen und schlussendlich bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte der Polizeistation Schwentinental festsetzen.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei der 38-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Die eingesetzten Polizeikräfte transportierten sie zur Polizeistation Schwentinental, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihr Fahrzeug sowie ein weiteres Auto wurden so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten.

Die Einsatzkräfte des Polizeistation Schwentinental nahmen den Unfall auf und leiteten gegen die leichtverletzte 38-jährige Ukrainerin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung im Straßenverkehr aufgrund von Trunkenheit ein. Darüber hinaus beschlagnahmten sie ihren Führerschein.

Niklas Frederik Möller, Polizeidirektion Kiel

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