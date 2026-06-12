Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260612.4 Kiel: Nach versuchtem Mord durch Steinwurf auf Streifenwagen - Foto vom Stein veröffentlicht - Belohnung ausgesetzt - Folgemeldung zu 260602.1

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Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2026 gegen 0:45 Uhr kam es auf dem Vorplatz des Mehrfamilienhauses am Kurt-Schumacher-Platz im Stadtteil Mettenhof zum Wurf eines Steins auf die Frontscheibe eines Streifenwagens. Der Stein durchschlug die Frontscheibe und traf die auf dem Beifahrersitz befindliche 25-jährige Polizeibeamtin an der Hand und am Fuß. Sie ist nicht mehr dienstfähig. Ihr 59-jähriger Kollege blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft stufte den Steinwurf als versuchtes Tötungsdelikt ein. Im Anhang befinden sich Aufnahmen des Steins, welcher nach jetzigem Ermittlungsstand von einem höhergelegenen Balkon des Mehrfamilienhauses auf den Streifenwagen geworfen wurde. Hierbei handelt es sich um ein Teilstück eines Pflastersteins.

Die Polizei hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere wird das Gegenstück des Pflastersteins gesucht bzw. Hinweise zu dem Verbleib des Gegenstücks.

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung und rechtskräftiger Verurteilung des Täters führen, ausgelobt. Die Polizei nimmt diese Hinweise unter 0431 160 / 3333 entgegen.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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