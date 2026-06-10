Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260610.3 Kiel: Verdächtige Ladung am Ostseekai nicht bestätigt - Polizeieinsatz mittlerweile beendet

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Kiel (ots)

Heute gegen 13:00 Uhr kam es auf Grund einer möglichen verdächtigen Ladung am Kieler Ostseekai zu einem Einsatz. Polizeikräfte richteten einen Sicherheitsbereich ein und sperrten einzelne Straßen im Bereich Ostseekai. Nach Überprüfung der Ladung durch den Kampfmittelräumdienst bestätigte sich der Verdacht nicht. Gegen 15:15 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort beendet und der Verkehr freigegeben.

Gegen 13:00 Uhr erhielt die Polizei durch die für den Ostseekai sicherheitsverantwortlichen Personen Kenntnis über eine verdächtige Warenlieferung. Hierbei handelte es sich um mehrere Rollen Stahlseile, die auf insgesamt vier Holzpaletten angeliefert wurden. Bei der technischen Überprüfung der vier Paletten habe eine dafür genutzte Sensorik angeschlagen und Hinweise auf mögliche Sprengstoffanhaftungen ergeben.

Einsatzkräfte sperrten daraufhin den Bereich ab und richteten einen Sicherheitsradius im Bereich des Ostseekai ein. Darüber hinaus führten sie umfangreiche verkehrsregelnde Maßnahmen durch.

Der angeforderte Kampfmittelräumdienst überprüfte die Warenlieferung und stellte keine Sprengstoffanhaftungen fest. Gegen 15:15 Uhr wurden die polizeilichen Sperrungen und Sicherheitsmaßnahmen aufgehoben und alle betroffenen Bereiche wieder freigegeben.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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