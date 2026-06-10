Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260609.2 Kiel: Mehrere Rollerdiebstähle im Stadtteil Elmschenhagen - Polizei sensibilisiert und sucht Zeugen

Kiel (ots)

Seit Anfang Mai dieses Jahres kam es im Stadtteil Elmschenhagen zu einer Häufung von Rollerdiebstählen. Die Polizeistation Wellsee hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Zwischen dem 7. und 25. Mai 2026 kam es im Stadtteil Elmschenhagen Nord und Süd zu einer Häufung der Diebstähle von Kleinkrafträdern (bis 45 km/h). Diese sogenannten Roller waren auf Innenhöfen von Mehrfamilienhäusern oder sichtgeschützt hinter Hecken durch die Fahrzeugnutzerinnen und -nutzern abgestellt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den unbekannten Tätern, jeweils die vorhandene Lenkradsperre zu umgehen und die Fahrzeuge zu entwenden. Die Schadenshöhe wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Wellsee hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Zur Aufklärung der Sachverhalte werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Sollten Sie bereits verdächtige Beobachtungen gemacht und dabei Fotos oder Videos angefertigt haben, so bitten wir, diese Aufnahmen der Polizei zur Verfügung zu stellen. Hinweise werden an die Polizeistation Wellsee unter der Telefonnummer 0431 / 160 -1480 erbeten.

Für akute Hinweise wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps:

Wählen Sie einen möglichst geeigneten und sicheren Abstellort für Ihren Roller

Nutzen Sie stets die vorhandenen Sicherungssysteme Ihres Fahrzeugs (Lenkradsperre, Alarmanlage) und ziehen Sie die Nutzung einer zusätzlichen Sicherung (z. B. Massives Fahrradschloss) in Betracht

Achten Sie beim Kauf eines Rollers auf entsprechende Eigentumsnachweise des Verkäufers und schließen Sie einen Kaufvertrag

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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