Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260609.1 Kiel

Kreis Plön: Bilanz der Roadpol Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt "2-Wheeler"

Kiel / Kreis Plön (ots)

Zwischen dem 01.06. und 07.06.2026 führten Einsatzkräfte der Polizeidirektion Kiel im gesamten Zuständigkeitsbereich verstärkt Verkehrskontrollen durch.

Im Rahmen der Roadpol-Kontrollwochen finden mehrmals jährlich Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. In der vergangenen Woche hatte die europaweit abgestimmte Aktion das Thema "2-Wheeler", also die Überwachung von Zweirädern, wie Motorrädern, Fahrrädern oder E-Scootern.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 789 Fahrzeuge und stellten dabei 321 Verstöße fest. Dabei konnten die eingesetzten Polizeikräfte 155 mal die falsche Benutzung der Straße feststellen. Ein Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Neben der Ahndung von Verkehrsverstößen führten die Einsatzkräfte eine Vielzahl von Gesprächen, um die Verkehrsteilnehmer über die Gefahren aufzuklären, die durch die falsche Straßenbenutzung im Straßenverkehr entstehen können.

Die falsche Straßenbenutzung stellt eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Beteiligung von E-Scootern und Fahrrädern dar. Bei über einem Drittel der Verkehrsunfälle ist dies die Ursache.

Unabhängig von den noch kommenden Roadpol-Kontrollen werden die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Niklas Frederik Möller

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell