PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260609.1 Kiel
Kreis Plön: Bilanz der Roadpol Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt "2-Wheeler"

Kiel / Kreis Plön (ots)

Zwischen dem 01.06. und 07.06.2026 führten Einsatzkräfte der Polizeidirektion Kiel im gesamten Zuständigkeitsbereich verstärkt Verkehrskontrollen durch.

Im Rahmen der Roadpol-Kontrollwochen finden mehrmals jährlich Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. In der vergangenen Woche hatte die europaweit abgestimmte Aktion das Thema "2-Wheeler", also die Überwachung von Zweirädern, wie Motorrädern, Fahrrädern oder E-Scootern.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 789 Fahrzeuge und stellten dabei 321 Verstöße fest. Dabei konnten die eingesetzten Polizeikräfte 155 mal die falsche Benutzung der Straße feststellen. Ein Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Neben der Ahndung von Verkehrsverstößen führten die Einsatzkräfte eine Vielzahl von Gesprächen, um die Verkehrsteilnehmer über die Gefahren aufzuklären, die durch die falsche Straßenbenutzung im Straßenverkehr entstehen können.

Die falsche Straßenbenutzung stellt eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Beteiligung von E-Scootern und Fahrrädern dar. Bei über einem Drittel der Verkehrsunfälle ist dies die Ursache.

Unabhängig von den noch kommenden Roadpol-Kontrollen werden die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Niklas Frederik Möller

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 09:21

    POL-KI: 260608.1 Kiel: "Sicher in den Urlaub" - Polizei führt Veranstaltung durch

    Kiel / Kreis Plön (ots) - Am kommenden Samstag, 13. Juni 26, findet in Kiel eine Sicherheits- und Präventionsveranstaltung unter dem Motto "Sicher in den Urlaub" statt. Von 10 Uhr bis 14 Uhr stehen Beamtinnen und Beamte des Polizeibezirksreviers und des Sachgebiets Prävention der Polizeidirektion Kiel gemeinsam mit Akteuren des TÜV Nord und des ADAC auf dem ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 12:47

    POL-KI: 260605.2 Kreis Plön / Stolpe: Nach Überfall in Wohnung - Zeugen gesucht - Belohnung

    Kreis Plön (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Montagabend kam es in Stolpe zu einem schweren Raub. Zwei Täter überfielen ein Paar in dessen Wohnung und flüchteten anschließend vom Tatort. Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Am Montag, den 1. Juni 2026, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren