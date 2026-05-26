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POL-KI: 260526.4 Kiel: 67-Jährige aus Elmschenhagen vermisst

POL-KI: 260526.4 Kiel: 67-Jährige aus Elmschenhagen vermisst
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Kiel (ots)

Seit heute Nachmittag wird die 67-jährige Birgit L. vermisst.

Zuletzt wurde die Frau heute gegen 14:00 Uhr im Bereich ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Elmschenhagen gesehen. Birgit L. ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Sie könnte sich zu Fuß sowohl im Bereich des Stadtteils Elmschenhagen als auch Ravensberg bzw. Wik aufhalten. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Birgit L. ist zirka 165 cm groß und trägt mittellanges helles Haar. Zuletzt bekleidet war sie mit einem blauen Pullover und einer blauen Jeans.

Personen, die Frau L. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 1410 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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