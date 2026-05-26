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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260526.3 Kiel
Kreis RD-Eckernförde: 82-Jähriger aus Elmschenhagen vermisst

POL-KI: 260526.3 Kiel / Kreis RD-Eckernförde: 82-Jähriger aus Elmschenhagen vermisst
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Kiel (ots)

Seit heute Nachmittag wird der 82-jährige Armin J. vermisst.

Zuletzt wurde der Mann heute gegen 14:00 Uhr im Bereich seiner Wohnanschrift im Stadtteil Elmschenhagen gesehen. Armin J. ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Er könnte sich zu Fuß sowohl in Elmschenhagen als auch im Bereich der Kiellinie aufhalten. Eine weitere Anlaufadresse ist in Eckernförde bekannt, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich dorthin auf den Weg gemacht hat.

Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Armin J. ist zirka 180 cm groß, hat eine schlanke Figur und trägt eine Brille. Zuletzt bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer beigen kurzen Hose.

Personen, die Herrn J. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 1410 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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