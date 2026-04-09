POL-KI: 260409.2 Kiel / Kreis Rendsburg-Eckernförde: 85-Jähriger aus Wattenbek vermisst

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Kreis Rendsburg-Eckernförde: 85-Jähriger aus Wattenbek vermisst

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Kiel / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Seit gestern Abend wird der 85-jährige Günter S. aus Wattenbek vermisst.

Zuletzt wurde der Mann gestern gegen 19:00 Uhr im Bereich des Städtischen Krankenhauses sowie des Exerzierplatzes gesehen. Darüber hinaus könnte er im Kieler Stadtgebiet mit einem grauen Pkw Ford Focus mit dem Kennzeichen RD-RG 323 unterwegs gewesen sein.

Günter S. ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Er ist von normaler Statur, hat graues Haar und einen leichten Bartansatz. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Günter S. könnte sich sowohl zu Fuß als auch mit dem Pkw im Kieler Stadtgebiet und auf der Stecke nach Wattenbek bewegen.

Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Personen, die die Herrn S. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

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