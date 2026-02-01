Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260201.1 Kiel: 87-Jähriger aus Kiel vermisst

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Seit heute Morgen wird der 87-jährige Peter B. Aus Kiel vermisst.

Zuletzt wurde der Mann heute gegen 6:30 Uhr im Bereich der Kirchhofallee gesehen. Er ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Peter B. ist 1,78 cm groß und wiegt ca.73 kg. Er hat weiß-blonde kurze Haare und auffällige Altersflecken im Gesicht. Zudem hat er keine Zähne. Er könnte mit einem dunklen Jogginganzug, schwarzen Klett-Turnschuhen und einem orangenen Schal bekleidet sein. Mögliche Anlaufadressen sind nicht bekannt.

Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Personen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell