PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260109.1 Kiel: 13-Jährige aus Kiel vermisst

POL-KI: 260109.1 Kiel: 13-Jährige aus Kiel vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Kiel (ots)

Seit Montag wird die 13 Jahre alte Valentina-Zoe R. aus Kiel vermisst.

Zuletzt wurde die Jugendliche an ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Hasseldieksdamm gesehen, die sie mit einem unbekannten Ziel verlassen hat. Sie ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Valentina-Zoe R. ist schlank und hat lange dunkle Haare. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Personen, die die Jugendliche gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 14:22

    POL-KI: 260108.2 Kiel: Schwerer Raub mit Messer - Polizei sucht Zeugen

    Kiel (ots) - Am letzten Sonntag (04.01.26) kam es in der Augustenstraße im Kieler Stadtteil Gaarden zu einem schweren Raub. Zwei Tatverdächtige erbeuteten unter Vorhalt eines Messers einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Tat ereignete ich gegen 19:30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der spätere Geschädigte bei einer ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 13:56

    POL-KI: 260108.1 Kiel: Unfallbeteiligter und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Kiel (ots) - Bereits am Freitag den 19. Dezember 2025 kam es in der Hamburger Chaussee zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht einen Unfallbeteiligten sowie Zeuginnen und Zeugen. Am 19.12.25 gegen 21:45 Uhr sollte es nach den Angaben ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:40

    POL-KI: 260105.1 Kiel: Fahrt mit Sommerreifen führte zu Verkehrsunfall

    Kiel (ots) - Am Samstag (03.01.25) kam es im Kieler Stadtteil Südfriedhof zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw mit mangelhafter Bereifung geriet bei winterlichen Wetterverhältnissen ins Rutschen und kollidierte mit einem geparkten Geländewagen. Der Unfall ereignete sich am Samstag, gegen 21:00 Uhr, in der Von-der-Tann-Straße in Kiel. Der Fahrer eines Pkw befuhr die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren