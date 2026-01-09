Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260109.1 Kiel: 13-Jährige aus Kiel vermisst

Kiel (ots)

Seit Montag wird die 13 Jahre alte Valentina-Zoe R. aus Kiel vermisst.

Zuletzt wurde die Jugendliche an ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Hasseldieksdamm gesehen, die sie mit einem unbekannten Ziel verlassen hat. Sie ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Valentina-Zoe R. ist schlank und hat lange dunkle Haare. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Personen, die die Jugendliche gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell