Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251214.1 Hohwacht: Neue Fotos der vermissten 87-jährigen Frau - Folgemeldung zu 251213.1

Hohwacht (ots)

Seit gestern früh wird die 87-Jährige Magda M. aus Hohwacht vermisst. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Frau.

Anbei befinden sich zwei weitere Fotos, auf denen die Vermisste besser zu erkennen ist. Zuletzt dürfte sie die Kleidung wie auf dem Foto am Strand getragen haben. Wir bitten Medien und Bevölkerung weiterhin um Mithilfe bei der Suche nach der Frau.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0431 - 160 3333 oder 110 zu melden.

Stephanie Lage / Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

