POL-KI: 251213.1 Hohwacht: 87-jährige Frau vermisst

Kreis Plön (ots)

Seit heute früh, 05:00 Uhr, wird die 87-Jährige Magda M. aus Hohwacht vermisst.

Die Vermisste benötigt dringend medizinische Versorgung. Da bisherige intensive Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bitten wir die Bevölkerung und die Medien um Unterstützung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Frau gegen 05:00 Uhr ihre Wohnung und kehrte bislang nicht zurück. Sie ist womöglich orientierungslos und dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Eine Straftat dürfte nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen.

Die 87-Jährige ist ca. 160 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat schütteres graues Haar. Die Frau dürfte mit einer roten Mütze, einer schwarze Jacke und einer dunklen Jeans bekleidet sein.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0431 - 160 3322 oder 110 zu melden.

Mathias Stöwer / Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

