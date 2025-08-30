Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250830.1 Kreis Plön: 89-Jähriger aus Schellhorn vermisst

Schellhorn

Seit Freitagnachmittag wird der 89 Jahre alte Gerd Friedrich Heinrich S. aus Schellhorn vermisst. Da alle bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Herr S. wurde zuletzt Freitagnachmittag gesehen, als er mit seinem roten Traktor mit Plöner Kennzeichen seine Wohnanschrift in Schellhorn verlassen hat. Er ist auf medizinische Hilfe angewiesen.

Der Vermisste ist 168 cm groß, trug zuletzt einen blauen Langarmkittel, eine blaue Jeans mit Hosenträgern und einen grauen Hut. Seine rechte Körperseite ist nach einer Erkrankung gelähmt.

Personen, die Herrn S. seit Freitagnachmittag gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell