Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250822.1 Preetz: 63-jähriger aus Preetz vermisst
Preetz (ots)

Seit Donnerstag wird der 63 Jahre alte Alexander D. aus Preetz vermisst. Er ist dringend auf Medikamente angewiesen. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Herr D. verließ gestern wie üblich gegen 05 Uhr sein Wohnhaus in der Straße Hinter dem Kirchhof. Bislang kehrte der trotz diverser Erkrankungen als verlässlich geltende Mann jedoch nicht zurück. Aufgrund seiner Erkrankungen ist er dringend auf Medikamente angewiesen. Er könnte sich nach Verlassen seiner Wohnung im Bereich des Kirchsees oder des Lanker Sees aufgehalten haben. Eine Straftat dürfte nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Der 63-Jährige ist knapp 180cm groß und von schlanker Statur. Er dürfte mit seiner schwarzen Lederjacke, einer schwarzen Hose und Sneakern bekleidet sein. Es ist wahrscheinlich, dass er mit einem Fahrrad unterwegs ist. Er dürfte das Haus ohne sein Gebiss verlassen haben. Auffällig ist zudem, dass er in sich gekehrt wirkt und demnach beispielsweise auf Ansprache nicht reagieren könnte.

Personen, die Alexander D. seit Donnerstagmorgen gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Polizeidirektion Kiel

