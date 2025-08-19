PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KI: 250819.1 Kiel: 51-Jähriger aus Kiel vermisst

Kiel (ots)

Seit Samstag wird der 51 Jahre alte Alexander G. aus Kiel vermisst. Da bisherige Maßnahmen der Polizei nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Zuletzt gesehen wurde Herr G. am Samstag an seiner Anschrift in Suchsdorf. Er dürfte sich von dort mit unbekanntem Ziel entfernt haben. Vermutlich ist er mit seinem grauen Mercedes Vito mit dem Kennzeichen KI-AG 7000 unterwegs. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass er sich zumindest bis Montagmittag im Kieler Stadtgebiet aufgehalten hat. Der Mann ist aufgrund einer Erkrankung dringend auf Medikamente angewiesen. Eine Straftat steht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Alexander G. ist knapp 170 cm groß und dürfte mit einer dunkelgrauen Fleecejacke, einer dunkelblauen Jogginghose und Flip-Flops bekleidet sein. Auffällig ist sein schielendes linkes Auge.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten oder zum Standort des Wagens machen können, werden gebeten, die Polizei unter 0431 / 160 3333 zu informieren.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

