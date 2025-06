Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250605.2 Preetz: 83-Jährige vermisst

Preetz (ots)

Seit Mittwoch wird die 83 Jahre alte Meta S. aus Preetz vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Mithilfe.

Angehörige meldeten die ansonsten als zuverlässig geltende Frau Mittwochabend als vermisst, nachdem sie nicht zu einem verabredeten Besuch erschienen war und nicht erreicht werden konnte. Sie konnte nicht an ihrer Anschrift in einer Nebenstraße des Ragniter Rings angetroffen werden, auch ihr Fahrzeug befand sich nicht dort. Es ist nicht auszuschließen, dass Frau S. auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. Eine Absuche an bekannten Aufenthaltsorten der Frau verlief ergebnislos. Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürfte eine Straftat nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen.

Meta S. ist etwa 160cm groß und hat lockiges graues Haar. Sie dürfte in ihrem grauen VW Golf mit dem Kennzeichen PLÖ-SP 42 zu einem unbekannten Ziel aufgebrochen sein.

Die Polizeistation Preetz führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Meta S. oder ihren Wagen seit Mittwochmittag gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04342 / 10 770 entgegen.

Matthias Arends

