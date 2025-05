Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250505.1 Hohenfelde: 48-Jähriger vermisst

Hohenfelde (ots)

Seit Samstagmorgen, dem 03.05.25, wird der 48-jährige Thomas P. vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung. Herr P. ist dringend auf medizinische und ärztliche Hilfe angewiesen.

Zuletzt wurde der Mann in Hohenfelde (Kreis Plön) in der Dorfstraße gesehen. Die Absuche an möglichen Anlaufadressen führten bislang nicht zum Erfolg. Eine Straftat dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Herr P. hat eine hagere Statur, ist 175 cm groß und hat braune, mittellange Haare und einen hellen/weißen Bart. Personen, die Herrn P. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Polizei über 110 oder 0431 / 160 3333 zu informieren.

