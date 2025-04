Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250430.1 Kiel: 87-Jähriger vermisst

Kiel (ots)

Aktuell wird der 87 Jahre alte Helmut S. aus Elmschenhagen vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Zuletzt gesehen wurde er Dienstagabend gegen 18 Uhr an seiner Anschrift in der Nähe des Fritz-Lauritzen-Parks. Der genaue Zeitpunkt seines Verschwindens dürfte zwischen dieser Uhrzeit und etwa 07 Uhr am Mittwochmorgen sein. Absuchen im Umfeld und bekannten Anlaufpunkten blieben bislang ohne Erfolg. Eine Straftat steht nach jetzigem Erkenntnisstand nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Herr S. hat einen gebückten Gang, ist etwa 170 cm groß und dürfte mit einer Jogginghose sowie einem Pullover bekleidet sein und eine Schiebermütze tragen. Es ist nicht auszuschließen, dass er orientierungslos und in seinen kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt ist.

Personen, die den Vermissten seit gestern Abend gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Polizei über 110 zu informieren.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell