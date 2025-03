Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250331.3 Kiel : 41-Jährige aus Elmschenhagen vermisst

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Seit dem 28. März wird die 41 Jahre alte Nicole R. vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Frau R. ist dringend auf medizinische und ärztliche Hilfe angewiesen. Zuletzt wurde die Frau in der Nacht vom 27. auf den 28.03. in Bereich Elmschenhagen gesehen. Die Absuche an möglichen Anlaufadressen führten bislang nicht zum Erfolg. Eine Straftat dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen. Die Frau hat familiäre Kontakte ins Saarland. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich dort oder auf dem Weg dorthin befinden könnte.

Die 41-Jährige ist 1,70 m groß und kräftig. Sie hat kurze blonde Haare, ein Lippenpiercing und war zuletzt unter anderem mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet.

Personen, die Nicole R. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Kieler Polizei unter 0431 / 160 3333 oder 110 zu benachrichtigen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell