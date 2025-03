Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250306.3 Kiel

Oberursel: 17-Jährige vermisst

Kiel / Oberursel (ots)

Seit dem 26. Februar wird die 17 Jahre alte Julia I. aus Oberursel in Hessen vermisst. Die Polizei ermittelte inzwischen, dass sie sich aktuell in Kiel aufhalten dürfte und bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Nachdem die Schülerin an dem Mittwoch ihr Elternhaus mit unbekanntem Ziel verließ, führten Such- und Fahndungsmaßnahmen der Polizei Hessen nicht zu ihrem Antreffen. Kieler Polizeibeamte ermittelten, dass sich Julia am Montag im Bereich der Kiellinie aufgehalten haben dürfte. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich nach wie vor im Kieler Stadtgebiet oder den umliegenden Orten aufhält. Eventuell findet sie in einem örtlichen Waldstück Unterschlupf. Auch hier umfangreich durchgeführte Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Eine Straftat steht nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Die 17-Jährige ist 1,70 m groß und schlank. Sie hat langes, braunes Haar und war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens vermutlich mit einer blauen Jacke mit hellem Innenfutter und Wanderschuhen bekleidet. Sie könnte eine Isomatte und einen Schlafsack sowie einen Rucksack der Marke "Hummel" und einen Stoffbeutel bei sich tragen.

Personen, die Julia I. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Kieler Polizei unter 0431 / 160 3333 oder die Polizei in Oberursel unter 06171 / 624 00 zu informieren. Die Pressemeldung der Hessener Polizei samt Bild der Vermissten findet sich hier: https://t1p.de/gk5p8

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell