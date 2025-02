Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250220.1 Kiel: 63-Jähriger vermisst

Kiel (ots)

Dienstag wurde der 63 Jahre alte Michael Q. aus Ellerbek vermisst gemeldet. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Herr Q. ist aufgrund verschiedener Erkrankungen auf medizinische Hilfe angewiesen und könnte einen verwirrten Eindruck machen. Absuchen an möglichen Aufenthaltsorten in Kiel und Plön führten nicht zum Erfolg. Eine Straftat dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Michael Q. hat eine schlanke Statur, braun/graues Haar und trägt einen Oberlippenbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens dürfte er eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans getragen haben. Angehörige gaben an, Herrn Q. zuletzt Ende Januar an seiner Anschrift in der Straße Hollwisch gesehen zu haben.

Personen, die Herrn Q. seit dem 30. Januar gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Polizei über 110 oder 0431 / 160 3333 zu informieren.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell